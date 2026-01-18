In ricordo di Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio, la Fiorentina ha ottenuto la sua prima vittoria esterna di questa stagione. Vanoli ha espresso il desiderio di regalare un momento di gioia alla famiglia Commisso, sottolineando l’importanza di un grande uomo che ha lasciato un segno significativo nel club e nel calcio italiano.

Calciomercato Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Pol Lirola: arriva a parametro zero. La nota del club Calciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte.Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata.Ultimissime Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus Crystal Palace, durissimo sfogo di Glasner: tra la crisi di risultati e le scelte di mercato. Ecco cosa sta succedendo Bundesliga, altro terremoto! Sta saltando un’altra panchina importante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli ricorda Commisso: «Volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso un grande uomo»

Fiorentina, Vanoli: “Troppa paura nel finale, ma abbiamo vinto per Commisso”. Messaggio alla squadra di Catherine e Giuseppe

La partita ha evidenziato le difficoltà nel finale, ma il risultato è stato positivo grazie all’impegno della squadra, ispirata da Commisso. La sconfitta rappresenta un momento di riflessione in un periodo difficile, segnato dalla perdita di un dirigente importante. La squadra e la società desiderano esprimere vicinanza alla famiglia di Catherine e Giuseppe, condividendo il loro dolore per la perdita di un grande uomo.

La Roma ricorda Commisso: «Vicini alla Fiorentina»

La Roma ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco B., ricordando la figura di Commisso e la vicinanza alla Fiorentina in questo momento di lutto. Un messaggio di solidarietà che sottolinea il rispetto e l’unità nel mondo del calcio di fronte a una perdita condivisa. La solidarietà tra le società sportive si manifesta anche in momenti di dolore come questo, rafforzando i valori di rispetto e amicizia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

FIORENTINA AVANTI 2-0 La squadra di Vanoli sfrutta al massimo le ripartenze e colpisce il Bologna. I viola vanno avanti con Ndour ma la rete viene annullata per fuorigioco precedente di Parisi, ma pochi istanti dopo Mandragora segna l'1-0 e dedica il go x.com

Le scelte di Italiano e Vanoli per la sfida delle 15:00 tra Bologna e Fiorentina - facebook.com facebook