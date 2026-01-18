Fiorentina morte di Rocco Commisso | Catherine e la famiglia ringraziano per la vicinanza e i messaggi di partecipazione

La famiglia Commisso e la Fiorentina esprimono gratitudine per i numerosi messaggi di vicinanza ricevuti in occasione della scomparsa di Rocco Commisso. Nel comunicato diffuso oggi, si ringraziano Federazioni, club, tifosi e istituzioni che hanno dimostrato solidarietà e supporto in questo momento di perdita. Un gesto che testimonia l’affetto e il rispetto verso la figura di Rocco Commisso e il suo contributo al mondo del calcio e della comunità.

FIRENZE – “La Famiglia Commisso e la Fiorentina – si legge in un comunicato diffuso oggi, 18 gennaio 2026 – desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco”. E ancora: “In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina: Catherine Commisso sarà l’erede di Rocco anche in viola? La curiosità degli sceicchi. E Paratici chiederà garanzie

Catherine Commisso potrebbe assumere un ruolo di rilievo nella gestione della Fiorentina, suscitando interesse tra gli addetti ai lavori e gli investitori stranieri. La famiglia Commisso, che ha guidato il club con successo, si avvia a un possibile passaggio di consegne. Nel frattempo, la società valuta le garanzie necessarie per consolidare il futuro della squadra, mantenendo viva la tradizione e l’ambizione della Fiorentina.

Rocco Commisso, la sua famiglia: la moglie Catherine, i figli Marisa e Giuseppe. E’ loro ora il futuro delle aziende

Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e ai figli Marisa e Giuseppe, rappresenta il nucleo familiare che guida il futuro delle sue aziende. A Firenze, nel gennaio 2026, si evidenzia un rapporto di cura e fiducia, con una madre attenta e i figli pronti a prendere le redini. Questa dinamica familiare sottolinea l’importanza di un equilibrio tra affetto e responsabilità nel percorso imprenditoriale.

