Finale Coppa d’Africa | il Senegal lascia il campo cosa è successo

Incredibile quello che è accaduto in Finale di Coppa d’Africa. Nell’atto conclusivo della competizione si sfidano il Marocco (padrone di casa) ed il Senegal. Gara tesissima ed equilibrata a Rabat, tra Marocco e Senegal. Ma l’episodio chiave accade nel finale. All’ultimo minuto di gioco dei tempi regolamentari, il direttore di gara assegna un calcio di rigore per il Marocco. A quel punto il Senegal decide di abbandonare il campo non permettendo la battuta della massima punizione. Una scena incredibile, che ha visto Manè andare a richiamare i compagni negli spogliatoi. Nel caso in cui il Senegal non fosse tornato in campo, la Nazionale africana avrebbe subito oltre che la sconfitta a tavolino anche 2 anni di esclusione da ogni competizione.🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successo

Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shock

