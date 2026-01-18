Filobus prendono il via le asfaltature in viale delle Nazioni

A partire da lunedì 19 e martedì 20 gennaio, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli, si svolgeranno i lavori di asfaltatura di viale delle Nazioni, nella direzione nord, lato Adigeo. La lavorazione interesserà la carreggiata e potrebbe comportare modifiche alla viabilità. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante le giornate di intervento.

Salvo condizioni meteorologiche avverse, lunedì 19 e martedì 20 gennaio prenderanno il via i lavori di asfaltatura di viale delle Nazioni in direzione nord, sul lato Adigeo. Mercoledì 21 gennaio è invece prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale provvisoria, mentre venerdì 23.

Questa mattina, Gatteo ha accolto con entusiasmo il passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. Il percorso lungo viale delle Nazioni ha rappresentato un momento di condivisione e di celebrazione dei valori olimpici, coinvolgendo la comunità locale. L'evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni che accompagnano i preparativi per le Olimpiadi invernali, sottolineando l'importanza dello sport come elemento di unione e di identità territoriale.

