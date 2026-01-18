Fiera di Sant’Antonio Oltre 400 ambulanti e migliaia di visitatori nonostante la pioggia

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la fiera di Sant’Antonio ha registrato la partecipazione di oltre 400 ambulanti e numerosi visitatori. Non sono mancate le rinunce, ma alcuni hanno comunque occupato i posteggi disponibili secondo le procedure comunali. La giornata ha dimostrato l’interesse e l’attaccamento alla tradizione, che continuerà anche in occasione della prossima manifestazione dedicata a San Geminiano, il 31 gennaio.

A dispetto della giornata i visitatori della fiera di Sant'Antonio non si sono fatti intimorire. Gli ambulanti sono stati complessivamente 403, con alcune rinunce dei titolari dei posteggi e 29 subentrati nella cosiddetta spunta giornaliera, cioè chi si è presentato comunque, pur non essendo titolare del posteggio, per occuparne uno lasciato libero, sulla base delle procedure e delle graduatorie definite dal Comune, secondo un assetto che sarà riproposto anche per il patrono San Geminiano il 31 gennaio. Il percorso storico, che ha il cuore in piazza Grande e sulla via Emilia, è stato integrato con via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre.

SANT’ANTONIO, SOTTO LA GHIRLANDINA OLTRE 400 BANCARELLE - La celebre fiera che, come ogni anno apre la strada alla sentita festa del Patrono, San Geminiano, ha arricchito fin dalla prim ... tvqui.it

Oltre 400 ambulanti presenti alla fiera di Sant’Antonio a Modena - A dispetto della giornata umida e di un cielo tipicamente invernale, le temperature miti hanno incoraggiato i visitatori della fiera di Sant’Antonio a riempire il centro storico di Modena. sassuolo2000.it

#Fiera di Sant’Antonio, una vera festa in centro a #Modena tra novità “imperdibili” e “miracolose” x.com

Si sta ormai per concludere la fiera di Sant’Antonio che ha animato le vie del centro di Modena. Per garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione con i volontari e le altre forze dell’ordine, impegnati anche i nostri agenti sia per gli aspetti legati alla vi - facebook.com facebook

