Festa di Sant’Antonio Abate con l’esibizione dei Pasqualotti

Ieri, a Linaro di Mercato Saraceno, si è svolta la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate. L’evento ha visto l’esibizione dei Pasqualotti di Ranchio e Civorio, portando avanti una consuetudine che unisce comunità e tradizione locale. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro e di valorizzazione delle radici culturali della zona.

Ieri a Linaro di Mercato Saraceno si è celebrata la festa di Sant'Antonio Abate con esibizione dei Pasqualotti di Ranchio e Civorio. Dopo la messa con la benedizione del pane, un momento conviviale nella sala parrocchiale con affettati, dolci e vin brulé preparato dalla Pro Loco di Linaro-San Romano. 'Par sant'Antoni. un'ora bona' (per sant'Antonio un'ora buona) riferimento riguardante le giornate che si allungano il 17 gennaio, festa di sant'Antonio abate. Un tempo questa, soprattutto nelle zone rurali, rivestiva un grande significato religioso e superstizioso al tempo stesso. A tale festa tenevano più gli increduli che i veri cattolici, al punto da affermare che Dio non sapevano se esistesse, ma che sicuramente di S.

