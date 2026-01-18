A Cercina si rinnova la tradizione della Festa di Sant’Antonio, con il corteo e la benedizione degli animali, organizzata dal Comitato del Trentesimo e dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino. L’evento rappresenta un momento di condivisione e rispetto per la natura, mantenendo viva una tradizione radicata nel territorio.

Torna, a Cercina, la sentitissima Festa di Sant’Antonio con la benedizione degli animali promossa dal Comitato del Trentesimo e dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino. Il via alle iniziative è fissato alle 10 con la partenza del corteo verso la Pieve di Sant’Andrea, l’esibizione della banda musicale e delle majorettes. All’arrivo alla chiesa inizierà la benedizione degli animali e la distribuzione della medaglia in bronzo forgiata dal Comitato del Trentesimo. Seguirà poi la Messa con molti degli animali presenti fra le navate. Contemporaneamente alla benedizione e alla Messa e per tutta la giornata nel chiostro della chiesa sarà possibile degustare la fettunta con l’olio nuovo, accompagnata da un bicchiere di vino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa di Sant’Antonio a Cercina. Corteo e benedizione animali

Leggi anche: Sesto Fiorentino, Festa di Sant’Antonio: domenica 18 torna la benedizione degli animali a Cercina

Leggi anche: Festa Sant’Antonio Abate: celebrazione messa, benedizione animali e pettolata con musica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sesto Fiorentino Festa di Sant’Antonio | domenica 18 torna la benedizione degli animali a Cercina.

Festa di Sant’Antonio a Cercina. Corteo e benedizione animali - Torna, a Cercina, la sentitissima Festa di Sant’Antonio con la benedizione degli animali promossa dal Comitato del Trentesimo ... lanazione.it