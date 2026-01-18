Ferragni dà buca a Verissimo Mariana Rodriguez sogna Can Yaman Fedez di nuovo papà

Il weekend porta aggiornamenti dal mondo dello spettacolo: Chiara Ferragni rinuncia a Verissimo, Mariana Rodriguez sogna una relazione con Can Yaman, Selvaggia Lucarelli chiarisce i suoi progetti televisivi e Fedez potrebbe diventare di nuovo padre. Questi avvenimenti offrono uno sguardo sulla vita privata e professionale di alcune figure pubbliche italiane e internazionali, riflettendo le diverse sfumature di un mondo sempre sotto i riflettori.

Weekend tempo di gossip. C'è chi dà forfait per un'intervista esclusiva (Chiara Ferragni), chi pensa all'amore e sogna (Mariana Rodriguez), chi fa precisazioni sul suo futuro in tv (Selvaggia Lucarelli) e chi, invece, potrebbe diventare di nuovo padre (Fedez). Mariana Rodriguez: "Sono single e sogno un uomo come Can Yaman". Mariana Rodriguez è il volto femminile del momento. La co-protagonista del film di Checco Zalon e "Buen camino " è ovunque: al cinema con la pellicola campione di incassi, sulle copertine delle riviste e ospite in tv. Tutti la vogliono e lei non si tira indietro. La bella venezuelana sta ottenendo grande successo ma sul piano sentimentale le cose non vanno altrettanto bene: "Abito ancora nella stessa casa con il mio ex, ma non ci vediamo mai, è come se abitassimo da soli". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferragni dà buca a Verissimo, Mariana Rodriguez sogna Can Yaman, Fedez di nuovo papà Leggi anche: Mariana Rodriguez a Verissimo, ha subito violenze per anni: “Devo tutto all’Italia” Leggi anche: Chiara Ferragni dà buca a Verissimo dopo il proscioglimento sul caso Pandoro Gate, lo rivela Dagospia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Chiara Ferragni dà buca a Verissimo dopo il proscioglimento sul caso Pandoro Gate lo rivela Dagospia. Ferragni dà buca a Verissimo, Mariana Rodriguez sogna Can Yaman, Fedez di nuovo papà - La settimana dei gossip più pungenti vede protagonisti Mariana Rodriguez, il rapper di Rozzano e la sua ex moglie e Selvaggia Lucarelli ... ilgiornale.it

