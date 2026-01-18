Fenomenale Lucinda Brand | successo di tappa e vittoria della classifica generale a Benidorm per l’olandese

Lucinda Brand ha conquistato la vittoria di tappa e la leadership della classifica generale a Benidorm, confermando il suo talento e la costanza nelle performance. L’atleta olandese dimostra ancora una volta di essere una delle protagoniste più affidabili del ciclismo femminile, mantenendo alta la qualità delle sue prestazioni in diverse occasioni. La sua capacità di adattarsi e vincere in varie circostanze sottolinea il suo ruolo di riferimento nel panorama sportivo.

Quando un fuoriclasse non smette di vincere e riesce a farlo nelle maniere più diverse gli aggettivi iniziano a sprecarsi e bisogna dar fondo a tutto il repertorio per evitare di essere ripetitivi. Lucinda Brand conferma di essere fenomenale e a Benidorm centra una straordinaria doppietta. L’olandese si aggiudica la gara e, grazie al successo odierno, conquista la classifica generale di Coppa del Mondo con due tappe di anticipo sulla fine. Quello della fuoriclasse neerlandese appare un dominio difficilmente arginabile. Brand, all’ottavo successo in dieci gare, controlla le fasi iniziali di gara, rompe gli indugi nel quarto giro e s’invola verso l’ennesimo assolo della sua straripante annata sgretolando la concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fenomenale Lucinda Brand: successo di tappa e vittoria della classifica generale a Benidorm per l’olandese Leggi anche: Cinquina per Lucinda Brand a Koksijde. L’olandese allunga ancora in classifica generale. Borello prima delle italiane Ciclocross, Lucinda Brand si prende anche Dendermonde. Ennesimo successo in Coppa del Mondo

Lucinda Brand ha conquistato la vittoria anche a Dendermonde, durante l’ottava tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. La rider ha confermato la sua superiorità in questa stagione, consolidando la posizione in classifica generale. La gara si è svolta nella località belga di Dendermonde, offrendo un ulteriore esempio delle sue capacità nel circuito internazionale di questa disciplina.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.