Fedez testimonial del governo al referendum? Il rapper smentisce | Tutto falso nel mio podcast solo ospiti per il No

Fedez ha chiarito di non essere coinvolto come testimonial del governo in occasione del referendum sulla riforma della giustizia. Il rapper ha precisato, tramite il suo podcast, che non ha mai partecipato a iniziative ufficiali a favore del Sì, ribadendo che gli ospiti presenti sono relativi a temi e opinioni diverse. La sua posizione rimane indipendente e non associata a campagne politiche ufficiali.

Fedez respinge l’ipotesi che il suo nome figurerebbe tra quelli presi in considerazione come testimonial dal comitato per il Sì al referendum per la riforma giustizia. L’indiscrezione era stata lanciata da Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano e successivamente ripresa da Open. Il rapper ricostruisce sui suoi account social l’accaduto spiegando di essere stato contattato ieri da «insistenti telefonate» provenienti dal giornalista e da cui è poi nato uno scambio di messaggi. «Mi dice di voler sapere la mia posizione in merito al referendum sulla giustizia. Gli faccio notare che chiamare uno con così tanta insistenza non è cosa a me gradita e che se mai volessi esprimermi sul tema lo farei sui miei canali. 🔗 Leggi su Open.online

Recentemente si è diffusa la possibilità che Fedez venga scelto come testimonial per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il rapper, coinvolto in alcune indagini, avrebbe espresso l’intenzione di collaborare con il governo Meloni. Questa ipotesi si basa su voci circolate tra gli addetti ai lavori, che indicano il suo nome come potenziale figura di supporto alla campagna referendaria.

Fedez ha espresso chiaramente il suo disaccordo sull’essere considerato testimonial del fronte del

