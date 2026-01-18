Fedez | Io testimonial per il Sì sulla giustizia? Totalmente infondato

Fedez ha negato con fermezza di essere testimonial per il Sì sulla giustizia, definendo le voci come un’ipotesi infondata e priva di fondamento. In una nota ufficiale, il cantante ha commentato le recenti notizie, sottolineando come si tratti di un’interpretazione errata e distorta di quanto dichiarato. La dichiarazione mira a chiarire la propria posizione e a smorzare eventuali fraintendimenti riguardo al suo ruolo in questa vicenda.

ROMA – “Eccomi qui a dover rendere conto dell’ennesimo racconto di fantasia travestito da giornalismo”. Esordisce così Fedez in una serie di stories di Instagram in cui smentisce le indiscrezioni – riportate oggi dal Fatto Quotidiano – sulla possibilità che il governo lo ‘ingaggi’ come testimonial per il Sì al referendum sulla giustizia. Il rapper ricostruisce i fatti, spiegando di essere stato raggiunto ieri da “insistenti telefonate” da un numero che non aveva in rubrica. Di qui lo scambio di messaggi. “Mi dice di essere un giornalista del Fatto Quotidiano e di voler sapere la mia posizione in merito al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica.

Il cantante Fedez ha commentato le recenti speculazioni sul suo ruolo come possibile testimonial del Sì in vista del referendum, definendole completamente infondate. In un messaggio, ha spiegato di essere stato contattato senza motivo e ha chiarito di non aver mai assunto posizioni ufficiali sulla consultazione. La questione ha suscitato attenzione, ma il cantante ha ribadito la sua volontà di mantenere una posizione neutra e rispettosa del dibattito pubblico.

