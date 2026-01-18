Federico Fusca lo chef della tv si racconta Ho iniziato pelando patate a 15 anni

Federico Fusca, noto chef televisivo, condivide il suo percorso nel mondo della cucina. Nato a Pistoia, ha iniziato a 15 anni pelando patate, sviluppando nel tempo una passione autentica per la buona tavola. Attraverso i social, propone piatti semplici ma gustosi, come brasato e cacio e pepe, che riflettono il suo approccio genuino e appassionato alla cucina tradizionale italiana.

Pistoia, 18 gennaio 2026 – Parola d'ordine: godereccio. E se possibile a base di ciccia. Sulle pagine social di Federico Fusca scrollando capita di imbattersi in un brasato di manzo e polenta che "ti prende a schiaffi da quanto è devastante" o in una cacio e pepe che è "una bomba". E di carbonare? Una raffica: coi carciofi, con la zucca, ai funghi porcini, calabrese, di mare e, ovviamente, quella "vera", col guanciale lasciato a sudare, il grasso nell'uovo che diventa crema. In cucina c'è Federico che taglia, spadella, gratta, manteca al ritmo del cha cha cha con un trasporto che è contagioso anche per i neofiti.

