Federica uccisa in casa e sotterrata in ditta | il marito incastrato dopo 10 giorni di indagini Si stavano separando

Dopo dieci giorni di indagini, i carabinieri hanno trovato il corpo di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, sepolto all’interno della ditta del marito, Claudio Agostino Carlomagno. Gli accertamenti hanno portato all’arresto dell’uomo, sospettato di averla uccisa. La vicenda si inserisce in un contesto di separazione tra i due, confermando come le indagini abbiano portato a una conclusione ormai prevedibile.

Roma – Più che una svolta sembra un finale annunciato. Domenica mattina 18 gennaio I carabinieri, già impegnati in un’attività di indagine e scavo, scoprono un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta di Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, 41 anni, la funzionaria delle Poste scomparsa l’8 gennaio. È in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia, alle porte di Anguillara Sabazia (Roma). È un ritrovamento macabro. Viene prima avvistata una mano che spunta da un cumulo di detriti, poi un corpo: è quello della quarantunenne, brac cialetti e indumenti sono proprio i suoi.

Federica Torzullo è scomparsa, e sono stati sequestrati il telefono e l’auto del marito. La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre i carabinieri non considerano credibile l’ipotesi dell’allontanamento volontario. La versione fornita dal marito risulta incongruente agli occhi delle forze dell’ordine, che proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto.

Sergio Laganà, 43 anni, è coinvolto in un episodio avvenuto a Muggiò, Monza e Brianza, in cui ha ferito gravemente la moglie con un coltello. La coppia, in fase di separazione, si trovava in casa quando si è verificata la lite. L'episodio ha avuto conseguenze gravi, mettendo in pericolo la vita della donna e coinvolgendo anche il loro bambino di due anni.

