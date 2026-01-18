Federica Torzullo trovato un corpo nella sede di lavoro del marito che è indagato

Federica Torzullo, scomparsa da alcuni giorni, è stata trovata morta nella sede aziendale del marito, attualmente indagato per omicidio. Le autorità, che indagano sulla vicenda dal 6 ottobre, stanno approfondendo le circostanze del ritrovamento e la possibile responsabilità dell’uomo. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i motivi e le modalità dell’accaduto.

Gli investigatori, che dal 6 indagano per omicidio dopo la scomparsa della 41enne Federica Torzullo, hanno trovato un corpo nell’azienda del marito che è indagato per omicidio. La donna è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. I carabinieri sono all’interno della sede operativa della ditta. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere. Sabato la procura di Civitavecchia aveva diffuso una nota in cui si informava che erano state trovate tracce di sangue ovunque: sui vestiti, sul luogo di lavoro e sulla macchina di Claudio Agostino Carlomagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Federica Torzullo, trovato un corpo nella sede dell’azienda del marito

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia, è al centro di un'indagine dopo il ritrovamento di un corpo senza vita presso l’azienda del marito. Dopo giorni di ricerche, la scoperta ha portato alla luce una triste verità, sollevando molte domande sulle circostanze della vicenda. La vicenda rimane sotto inchiesta, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i fatti.

Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere stata trovata morta. Un corpo è stato rinvenuto, e una mano emergerebbe dal terreno, che potrebbe appartenere alla donna. Le autorità stanno investigando sulla vicenda, che si è sviluppata all’interno dell’azienda del marito. Ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

