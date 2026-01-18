Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara. Sul luogo sono stati rinvenuti braccialetti e indumenti riconducibili a lei. L'uomo, sospettato, è stato fermato e portato in carcere. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso della donna.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Il corpo infatti è di una donna, la cui corporatura è compatibile con quella della Torzullo: il corpo è stato appena riesumato dopo 9 giorni in cui è stato a contatto con la terra, per cui è in stato di decomposizione ma integro. Manca solo il riconoscimento formale, che avverrà dopo che il corpo verrà mostrato ai parenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne. Braccialetti e indumenti sono i suoi. L'uomo fermato, va in carcere

Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne scomparsa. Braccialetti e indumenti sono i suoi. L'uomo in caserma

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata morta nell'azienda del marito. Sul sito sono stati rinvenuti i suoi braccialetti e alcuni indumenti riconducibili a lei. L'uomo coinvolto si trova attualmente in caserma. La vicenda si svolge in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze di questa tragedia.

Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: la 41enne era scomparsa. Braccialetti e indumenti sono i suoi. L'uomo in caserma

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito. Accanto al corpo sono stati rinvenuti braccialetti e indumenti riconducibili a lei. L'uomo è attualmente in caserma. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del ritrovamento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

È stato ritrovato il corpo di Federica Torzullo, che era scomparsa il 9 gennaio x.com

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito: è di una donna - facebook.com facebook