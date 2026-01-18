Federica Torzullo trovato cadavere | tutte le prove contro il marito

Federica Torzullo è stata trovata senza vita, sollevando numerosi dubbi e interrogativi sulla sua scomparsa. Le indagini si concentrano sulle prove raccolte contro il marito, sospettato di essere coinvolto in questa tragica vicenda. La famiglia, sconvolta, cerca risposte in un contesto in cui il comportamento del sospettato appare distante e poco collaborativo. Questo caso rimane sotto attenta osservazione delle autorità, in attesa di ulteriori sviluppi.

Una donna che sparisce all’improvviso, una famiglia distrutta dall’angoscia, un marito che, secondo i parenti, appare freddo e distante proprio nei giorni più drammatici. Attorno al nome di Federica Torzullo si è creato un vuoto doloroso, pieno di domande a cui nessuno, per ora, sa rispondere. La sera dell’8 gennaio, da Anguillara Sabazia, sulle rive del lago di Bracciano, di Federica, 41 anni, si perde ogni traccia. Doveva partire per raggiungere la Basilicata e partecipare al battesimo di una nipotina, ma a quell’appuntamento non è mai arrivata. Da allora, di lei più nulla. Leggi anche: “ Perché non dicono che è lei”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Anguillara, trovato cadavere in ditta marito Federica Torzullo

A Anguillara Sabazia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno dell’azienda gestita dal marito di Federica Torzullo, scomparsa il 8 gennaio scorso. La scoperta ha suscitato attenzione e resta al centro delle indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto di mistero e incertezza, mentre le forze dell’ordine approfondiscono gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

Federica Torzullo, trovato cadavere nell’azienda del marito

Federica Torzullo è stata trovata senza vita nell’azienda del marito ad Anguillara. La scomparsa aveva suscitato preoccupazione nella comunità, mantenendo il nome della donna al centro dell’attenzione per diversi giorni. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, sparita dall’8 gennaio. Questa mattina i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede operativa dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, vicino alla - facebook.com facebook

Scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nell’azienda del marito x.com