Federica Torzullo trovato cadavere nell' azienda del marito ad Anguillara | ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere stata trovata morta nell'azienda del marito.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Ora la posizione di Claudio Carlomagno si aggrava. Sulla scomparsa della 41enne i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. Ieri la stessa procura, guidata da Alberto Liguori, con una nota, aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una «copiosa repertazione di tracce ematiche» e che i primi elementi raccolti, «per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo» Claudio Carlomagno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il corpo è stato rinvenuto nella sede operativa situata nella via della ditta.

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere stata trovata morta. Un corpo è stato rinvenuto, e una mano emergerebbe dal terreno, che potrebbe appartenere alla donna. Le autorità stanno investigando sulla vicenda, che si è sviluppata all’interno dell’azienda del marito. Ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

