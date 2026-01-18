Federica Torzullo scomparsa | trovate tracce di sangue su abiti e auto del marito

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio, è al centro di un'indagine che ha portato alla scoperta di tracce di sangue su abiti e sull’auto del marito. Gli elementi raccolti, ritenuti di elevata gravità e coerenza, hanno superato la soglia dell’indiziaria, indirizzando l’attenzione degli inquirenti sul coinvolgimento del marito. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, mentre le ricerche della donna continuano.

Gli elementi raccolti "per gravità, precisione e concordanza hanno superato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo", la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio. È quanto comunica la procura di Civitavecchia in una nota firmata dal procuratore Alberto Liguori che tuttavia frena sulle conclusioni: "Lo stato del procedimento penale in corso rilascia, comunque, sullo sfondo un soggetto attinto da sola gravità indiziaria, in attesa di sviluppare pienamente il suo diritto di difesa, impregiudicata la sua innocenza sino a sentenza definitiva di condanna" specifica il procuratore capo.

