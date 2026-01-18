Federica Torzullo morta trovato il corpo nell' azienda del marito ad Anguillara | è della 41enne Claudio Carlomagno in carcere

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia. Il suo corpo è stato rinvenuto dopo la scomparsa avvenuta il 9 gennaio. Claudio Carlomagno, coinvolto nella vicenda, si trova attualmente in carcere. La scoperta chiude un episodio che ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità.

Una mano emerge dal terreno ed è quella di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove il marito aveva la sua attività lavorativa e suoi camion. Claudio Carlomagno finisce in carcere. Il corpo infatti è quello della Torzullo: il corpo è stato riesumato dopo 9 giorni in cui è stato a contatto con la terra, per cui è in stato di decomposizione ma integro. Manca solo il riconoscimento formale, che avverrà dopo che il corpo verrà mostrato ai parenti. I braccialetti Dagli indumenti e altri oggetti (braccialetti in particolari) che aveva addosso si tratta della 41enne. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia, dove era scomparsa il 9 gennaio. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, mentre Claudio Carlomagno, sospettato e coinvolto nella vicenda, si trova in carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione, lasciando aperti molti interrogativi sulle circostanze e le motivazioni dietro il tragico episodio.

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara. Sul luogo sono stati rinvenuti braccialetti e indumenti riconducibili a lei. L'uomo, sospettato, è stato fermato e portato in carcere. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso della donna.

