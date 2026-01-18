Nella mattinata odierna, i carabinieri hanno rinvenuto un corpo senza vita all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. La persona trovata, ancora da identificare ufficialmente, si trova nel corso delle indagini avviate per chiarire i fatti e le circostanze della scomparsa della 41enne. La vicenda resta sotto stretto esame delle autorità competenti.

Il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, è stato trovato questa mattina dai carabinieri nell’ambito delle ricerche per Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il cadavere, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trovato presso la sede operativa dell’azienda del marito in via Comunale San Francesco. Le indagini sono in corso. embedpost. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara: trovato un corpo senza vita nell'azienda del marito

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: trovato un cadavere nell'azienda del marito

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere nell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. La persona trovata, ancora da identificare, si aggiunge alle indagini in corso sulla scomparsa della donna, avvenuta recentemente nella provincia di Roma. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali collegamenti con il caso Torzullo.

Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo, la scoperta dopo la scomparsa della 41enne

Nella vicenda della scomparsa di Federica Torzullo, avvenuta ad Anguillara Sabazia, i carabinieri hanno rinvenuto un corpo all’interno dell’azienda del marito. La scoperta segue le indagini avviate dopo la scomparsa della donna di 41 anni. Le autorità proseguono nel loro lavoro per chiarire le circostanze e stabilire eventuali responsabilità, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il giallo della scomparsa di Federica #Torzullo ad #Anguillara, vicino a Roma. Si aggrava la posizione del marito, già indagato per omicidio: trovate importanti tracce di sangue Giovanna Serpico #GR1 #federicatorzullo - facebook.com facebook

Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: “Gravi indizi sul marito” x.com