Federica Torzullo il VIDEO del ritrovamento di un cadavere nell' azienda del marito Carlomagno indagato per omicidio

I carabinieri hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove Claudio Carlomagno aveva la sua attività lavorativa e suoi camion, nei giorni scorsi sono state repertate tracce di sangue sui suoi abiti, nella sua auto e nell'abitazione Un cadavere è stato trovato nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia: il corpo, non ancora identificato, non sarebbe intero. Il ritrovamento, avvenuto durante nuovi scavi dei carabinieri, potrebbe aggravare ulteriormente la posizione dell’uomo, già indagato per omicidio e soppressione di cadavere dopo il rinvenimento di tracce di sangue nella casa, nei suoi abiti e nella sua auto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

