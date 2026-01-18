Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia dieci giorni fa, è stata trovata senza vita all’interno dell’azienda del marito. L’uomo, Claudio Carlomagno, è stato fermato dalle autorità. La scoperta si è verificata in via Comunale San Francesco, segnando una fase importante nelle indagini che cercano di chiarire le cause e i responsabili di questa vicenda.

AGI - A 10 giorni dalla scomparsa, il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia è arrivato a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, hanno trovato un cadavere all'interno della sede dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi che si tratti proprio del corpo di Federica grazie agli indumenti e altri oggetti che aveva addosso, anche se il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano dove il cadavere è stato portato dalla polizia mortuaria. Il marito il fermato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Federica Torzullo, il corpo trovato nell'azienda del marito. L'uomo è stato fermato

Federica Torzullo, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne. Braccialetti e indumenti sono i suoi. L'uomo fermato, va in carcere

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita nell'azienda del marito ad Anguillara. Sul luogo sono stati rinvenuti braccialetti e indumenti riconducibili a lei. L'uomo, sospettato, è stato fermato e portato in carcere. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso della donna.

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito: svolta nel giallo di Anguillara, l’uomo in caserma

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito, rappresenta una svolta nel caso di Anguillara. L’uomo, già indagato per omicidio, si trova ora in caserma. A dieci giorni dalla scomparsa, le indagini si concentrano sulla possibile responsabilità del marito. Questa scoperta apre nuove piste e potrebbe portare a una risoluzione del caso, che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ULTIM'ORA È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito - facebook.com facebook

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, x.com