Federica Torzullo è morta suo il corpo trovato nell' azienda del marito e sotterrato nel canneto arrestato Claudio Carlomagno

Federica Torzullo, scomparsa dall’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, è stata riconosciuta grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul suo corpo, ritrovato domenica 18 gennaio nel terreno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, arrestato per il suo coinvolgimento. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un’indagine in corso, che ha portato alla scoperta del corpo e all’arresto del sospettato.

Il riconoscimento di Federica Torzullo, scomparsa dall'8 gennaio 2026 da Anguillara Sabazia, è avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che aveva indosso E' di Federica Torzullo il corpo ritrovato domenica 18 gennaio 2026 nel terreno dell'azienda del marito Claudio Carlomagno, in via com.

È di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nell?azienda del marito Claudio Carlomagno: riconosciuta grazie ai tatuaggi

Nella mattinata del 18 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto e estratto dal terreno il corpo di Federica Torzullo, sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Carlomagno. La donna è stata riconosciuta grazie ai suoi tatuaggi. La scoperta si inserisce in un’indagine in corso, che sta approfondendo i motivi e le circostanze del ritrovamento.

È di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nell?azienda del marito Claudio Carlomagno: riconosciuta grazie ai tatuaggi. L'uomo trasferito in carcere

Federica Torzullo è stata riconosciuta grazie ai tatuaggi sul corpo ritrovato sotterrato nell’azienda di Claudio Carlomagno, che è stato successivamente trasferito in carcere. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 18 gennaio, dai carabinieri, che hanno estratto il corpo da un canneto alle spalle dell’azienda. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, con ulteriori dettagli ancora da chiarire.

