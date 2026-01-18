Federica Torzullo arrestato il marito!

Nella giornata di oggi, domenica 18 gennaio, è stato rinvenuto il corpo di una persona sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. L’uomo è stato successivamente arrestato e identificato come il marito di Federica Torzullo. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento.

È stato estratto dal terreno il corpo trovato nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, sotterrato in un canneto alle spalle dell’ azienda di Claudio Agostino Carlomagno ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Dai primi riscontri su indumenti e oggetti personali, gli investigatori ritengono che si tratti proprio di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’ 8 gennaio. Secondo quanto trapela, il corpo sarebbe integro e un primo riconoscimento “di massima” sarebbe stato possibile anche grazie ai tatuaggi. Ma la conferma ufficiale arriverà solo con l’identificazione formale: la salma verrà trasferita all’obitorio del Verano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo, perché il marito indagato per omicidio non è stato arrestato

Federica Torzullo è scomparsa e il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Questa misura permette di condurre le indagini necessarie per chiarire i fatti. Nonostante l'iscrizione nel registro degli indagati, Carlomagno non è stato ancora arrestato, in attesa di sviluppi e ulteriori verifiche investigative.

Donna scomparsa ad Anguillara: il corpo ritrovato sarebbe di Federica Torzullo. Il legale del marito: "Voleva consegnarsi, ma arrestato prima"

È stato recuperato il corpo di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio. Le operazioni si sono concluse questa mattina nella ditta di Claudio Carlomagno, marito della donna. Secondo il legale del marito, Federica avrebbe voluto consegnarsi, ma è stata arrestata prima di poterlo fare. La vicenda si sviluppa nel rispetto delle procedure investigative in corso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

FEDERICA TORZULLO, UNA MANO SPUNTA DAI RIFIUTI: IL MARITO POTREBBE GIÀ ESSERE ARRESTATO OGGI

È stato ritrovato il corpo di Federica Torzullo, che era scomparsa il 9 gennaio x.com

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito: è di una donna - facebook.com facebook