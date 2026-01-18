Federica Brignone torna in gara dopo il grave infortunio | martedì sarà al via del gigante di Plan De Corones
Federica Brignone riprende la sua attività agonistica dopo un grave infortunio subito lo scorso aprile. Martedì sarà al via del gigante di Plan De Corones, segnando un importante ritorno alle competizioni. Dopo un percorso di riabilitazione, la campionessa italiana si prepara a tornare in pista, dimostrando determinazione e impegno nel riprendersi il suo posto tra i protagonisti dello sci alpino.
Federica Brignone con vista sulle Olimpiadi! Torna in gara: iscritta al gigante di Plan de Corones
Federica Brignone torna in gara in vista delle Olimpiadi. L'atleta italiana si è iscritta allo slalom gigante di Coppa del Mondo, in programma martedì a Plan de Corones. Questa partecipazione rappresenta un importante passo in preparazione ai prossimi Giochi olimpici, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama alpino internazionale.
Federica Brignone iscritta al gigante di Plan de Corones: "Deciderà al mattino se gareggiare o meno"
Federica Brignone si prepara a tornare in gara nel gigante di Plan de Corones, dopo un infortunio che l’ha costretta a interrompere la stagione lo scorso aprile. La sciatrice ha dichiarato che deciderà al mattino se partecipare o meno, considerando il suo stato di recupero. La sua presenza rappresenta un importante passo avanti nel percorso di ripresa dopo il grave incidente alla gamba durante i campionati italiani.
