FdI traccia la rotta | La sinistra è crollata Basta sistema di potere Ora pensiamo a Prato

Fratelli d’Italia ha avviato ufficialmente il percorso verso le amministrative, con un’assemblea a Prato che ha visto una sala gremita all’Art Hotel. Tra i temi affrontati, la volontà di superare il sistema di potere della sinistra, che secondo il partito ha subito un crollo. La giornata ha segnato un passo importante nel rafforzamento della presenza locale, ponendo le basi per un’azione politica orientata a un rinnovato impegno civico e amministrativo.

Una sala gremita, all'Art Hotel, ha fatto da cornice all'assemblea di Fratelli d'Italia che da ieri ha ufficialmente dato il via al percorso verso le amministrative. In platea politici, ex amministratori, rappresentanti di associazioni e sindacati, esponenti della società civile e professionisti vicini all'area del centrodestra. Il messaggio lanciato è chiaro: "aprire una fase nuova e lavorare per costruire un'alternativa credibile al governo della città". Dal palco il filo conduttore degli interventi è stato uno solo: la necessità di "scardinare un sistema di potere" che, salvo la parentesi dei cinque anni dell'amministrazione Cenni, ha governato la città per decenni.

