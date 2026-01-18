FC 26 Evoluzione Dai e Vai Give & Go

L’evoluzione FC 26 “Dai e Vai” si focalizza sulla precisione nel tocco e sulla visione di gioco. Non si basa sulla forza o sulla velocità, ma sulla capacità di mantenere il possesso e far circolare il pallone con accuratezza, favorendo un approccio tecnico e intelligente. Questa versione è ideale per chi desidera sviluppare il controllo e la collaborazione in campo, puntando sulla qualità del passaggio e sulla concezione del gioco.

Questa Evoluzione si concentra esclusivamente sulla pulizia del tocco e sulla visione di gioco. Non punta sulla forza bruta o sulla velocità, ma sulla capacità di far girare il pallone con precisione millimetrica. È il complemento ideale per chi ha già completato l'Evoluzione "Scarpini Nuovi" su un giocatore e vuole ora raffinarne i piedi. Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Massimo 85.. Stili di Gioco: Massimo 10.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità "Tour mondiale fuoricl. argento".. Ripetibilità: Puoi completarla 2 volte.. Miglioramenti: Il Maestro del Centrocampo.

