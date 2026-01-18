Fazio torna con la serata speciale ORNELLA SENZA FINE gli ospiti

Domenica 18 gennaio 2026, in prima serata su NOVE e streaming su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto presentano

Domenica 18 gennaio 2026 in prima serata e in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano in TV con una serata speciale, " Ornella senza fine ", un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari.. Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica.

Fabio Fazio: a Milano un'aiuola dedicata a Ornella Vanoni

A quasi tre mesi dal saluto a Ornella, la musica torna a celebrarla come lei avrebbe voluto: con il sorriso e con una grande festa. Fabio Fazio ha svelato il cast di "Ornella senza fine", lo speciale in onda il 18 gennaio sul Nove. Ci saranno gli amici di sempre co - facebook.com facebook

