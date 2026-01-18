Fatture milionarie per operazioni inesistenti | chiesto il processo per 14 imprenditori e un ex consulente del lavoro

Un’indagine a Lecce ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio di quindici persone, tra cui 14 imprenditori e un ex consulente del lavoro, accusate di aver emesso fatture milionarie per operazioni inesistenti. Il procedimento evidenzia un articolato sistema volto a eludere il fisco attraverso prestazioni mai eseguite o parzialmente realizzate, secondo quanto riferito dal pubblico ministero Alessandro Prontera.

È stato richiesto il processo per 14 imprenditori e un ex consulente del lavoro di Lecce, nell’ambito di un’indagine su fatture relative a operazioni inesistenti. Le accuse riguardano un sistema di emissione di documenti fiscali fittizi, con l’obiettivo di evadere le imposte. La procura ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio, evidenziando un’attività investigativa volta a contrastare frodi fiscali di questa natura.

Due fratelli imprenditori di Rimini sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di emissione di fatture false. L’indagine della Procura riguarda presunte irregolarità fiscali, con un’evasione stimata di circa mezzo milione di euro. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla conformità fiscale e alle pratiche commerciali nel settore imprenditoriale locale.

