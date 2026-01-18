Farmacia Artioli | Costi in aumento pagano i cittadini

La farmacia Artioli segnala un aumento costante dei prezzi, che si traduce in un peso maggiore per i cittadini. In un contesto di crescenti costi, è importante essere consapevoli delle variazioni e cercare soluzioni per gestire al meglio le spese quotidiane. La situazione richiede attenzione e informazione, per affrontare con serenità le sfide economiche attuali.

"La cosa certa, al momento, è che continuano ad aumentare i costi che questa storia sta facendo gravare su tutti noi cittadini. Chi li dovrà pagare, si vedrà alla fine". L’avvocato Giuseppe Germano Artioli, ex sindaco attualmente all’opposizione con il gruppo Rinascita Campeginese, interviene sulla vicenda dell’apertura della farmacia comunale, bocciata dal Tar di Parma dopo il ricorso del farmacista privato Alberti. Nei giorni scorsi, davanti al Consiglio di Stato si è discusso il ricorso del Comune contro il verdetto del Tar e la causa è stata aggiornata a giugno. Ma non è chiaro se il CdS abbia solo respinto la richiesta di sospensiva degli effetti della decisione del Tar, oppure sia già entrato nel merito del ricorso del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Farmaci equivalenti, aziende tra aumento costi e prezzi bloccati - 900 addetti diretti, un valore della produzione di 6,4 miliardi che ha generato 1,6 miliardi di valore aggiunto diretto. ansa.it

Farmaci: la spesa del Ssn vola verso i 25 miliardi, in arrivo il tagliando con sconti automatici sui prezzi - L'Agenzia del farmaco studia degli sconti automatici in base all'aumento del fatturato e premium price per le imprese che investono in ricerca e produzione in Italia ... ilsole24ore.com