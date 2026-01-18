Farmaci GLP-1 l’effetto svanisce? Perché il peso può tornare in meno di due anni

I farmaci agonisti del recettore GLP-1 rappresentano una soluzione efficace nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso. Tuttavia, è importante conoscere che l’effetto di perdita di peso può diminuire nel tempo e, in alcuni casi, il peso può tornare a aumentare in meno di due anni. In questa guida, analizzeremo i motivi di questa evoluzione e le strategie per mantenere i risultati nel lungo termine.

Negli ultimi anni i farmaci agonisti del recettore GLP-1 sono diventati protagonisti assoluti nella lotta contro l’obesità e il sovrappeso. Nati come terapie per il diabete di tipo 2, questi medicinali, come semaglutide, tirzepatide e liraglutide, hanno mostrato una notevole efficacia nel ridurre l’appetito e favorire una perdita di peso importante. Tuttavia, accanto ai risultati incoraggianti, stanno emergendo dati meno rassicuranti sul lungo periodo. Come funzionano i farmaci GLP-1. I GLP-1 imitano l’azione di un ormone intestinale che regola il senso di sazietà e il controllo glicemico. Agendo a livello centrale e periferico, rallentano lo svuotamento gastrico e riducono la fame, portando molti pazienti a mangiare meno quasi senza sforzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

