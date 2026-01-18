falsi impiegati inps truffano una donna

Una rete di sette persone ha orchestrato una truffa ai danni di una donna a Pedaso, utilizzando la falsa promessa di rimborsi Inps. Attraverso questa tecnica fraudolenta, gli impostori hanno tentato di sottrarre denaro e informazioni personali, evidenziando il rischio delle truffe online e telefoniche legate a false comunicazioni dell’Inps. È importante mantenere attenzione e verificare sempre le comunicazioni ufficiali per evitare di cadere in trappola.

Una vera e propria organizzazione composta da sette persone quella che ha colpito con la tecnica del falso rimborso Inps a Pedaso. Organizzazione che però, a conclusione di una complessa indagine, è stata sgominata dai carabinieri di Pedaso che hanno denunciato tutti i componenti della banda, sette persone di età compresa tra i 27 e i 47 anni, tutte residenti fuori provincia. Gli indagati, prospettando alla vittima un falso rimborso Inps e fornendo istruzioni per riceverne il corrispettivo, l’hanno indotta ad effettuare plurimi bonifici bancari per un totale di 31.500 euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire il sistema fraudolento grazie all’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

