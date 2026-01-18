Fabrio Fazio ripercorre la carriera della cantante Ornella Vanoni, tra aneddoti, ricordi e interpretazioni di alcune delle sue canzoni più famose, accompagnato da un cast di eccellenza. Dopo la pausa natalizia, alle 20.35 su Nove, torna

D opo la pausa natalizia, stasera alle 20.35 sul Nove torna Che Tempo che Fa con uno speciale dal titolo Ornella senza fine dedicato alla mitica Ornella Vanoni. Presenza amatissima del talk show per molti anni, la cantante è scomparsa lo scorso novembre all’età di 91 anni. Per celebrarla, nello studio di Fabio Fazio un ricchissimo parterre di artisti e anche la presenza del figlio Cristiano Ardenzi e dei nipoti Matteo e Camilla. Camilla Ardenzi canta “Senza fine”: l’omaggio alla nonna Ornella Vanoni X Leggi anche › Addio alla grande Ornella Vanoni. La cantante aveva 91 anni. «Con la musica, io volo» Che Tempo che Fa Ornella senza fine stasera 18 gennaio sul Nove la puntata speciale dedicata alla Vanoni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fabrio Fazio ripercorre la carriera della cantante da poco scomparsa, tra aneddoti, sorrisi e canzoni, reinterpretate da un cast che definire stellare è riduttivo

Leggi anche: La conduttrice ripercorre vita e carriera tra aneddoti e sentimenti, dal primo matrimonio all'arrivo a Roma, fino alla storia con Nicola Carraro, la più importante

Leggi anche: Ornella Vanoni morta a 91 anni, la vita privata e la carriera della cantante, dalla relazione con Gino Paoli alle canzoni più famose

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fabio Fazio ha annunciato che domenica 18 gennaio durante "Ornella senza fine" svelerà il luogo dell'aiuola dedicata a Vanoni - facebook.com facebook