Fabbro, 325 senza luci. Il Comune valuta penali.

Da settimane, la strada provinciale 325 nella frazione del Fabbro è priva di illuminazione pubblica, con i lampioni spenti. Attualmente, il Comune sta valutando eventuali penali per il disagio causato, mentre i residenti e gli automobilisti affrontano difficoltà nella circolazione serale. La situazione resta sotto monitoraggio, in attesa di risoluzione e di interventi per ripristinare il servizio.

Un mese senza la luce dei lampioni sulla 325. Prosegue da settimane il malfunzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione lungo la Sr 325, nella frazione del Fabbro. Il problema, segnalato dal 17 dicembre scorso, si manifesta in modo discontinuo ma persistente, con interruzioni del servizio che causano disagi ai residenti e problemi alla sicurezza stradale. Gli abitanti della frazione hanno più volte segnalato il guasto al numero verde indicato sul sito del Comune. Parallelamente, l’amministrazione comunale di Cantagallo ha ripetutamente sollecitato la società appaltatrice incaricata della gestione e manutenzione dell’impianto, sia tramite gli uffici comunali sia attraverso segnalazioni dirette da parte degli amministratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

