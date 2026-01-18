Europei di Short Track tris di medaglie azzurre nella seconda giornata di finali

Nella seconda giornata degli Europei di Short Track a Tilburg, l’Italia ha ottenuto risultati positivi, conquistando un argento e due bronzi, oltre a sei posizioni nelle prime sei. Un progresso che testimonia l’impegno e la crescita della squadra italiana in questa competizione continentale.

Tilburg – A Tilburg, nei Paesi Bassi, l’Italia ha chiuso alla grande la seconda giornata degli Europei 2026 di short track conquistando la bellezza di tre medaglie – un argento e due bronzi – e sei piazzamenti complessivi nelle prime sei posizioni. Nell’ultimo grande evento internazionale nel percorso verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, la prima gioia tricolore è stata centrata da Thomas Nadalini (Fiamme Oro), medaglia di bronzo nei 1.500 metri alle spalle dell’olandese Jens Van’T Wout e del lettone Roberts Kruzbergs. Per il ventitreenne trentino trattasi della prima medaglia individuale della carriera nella rassegna continentale dopo le tre conquistate con le staffette fra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: caduta di Sighel nella staffetta mista, azzurre a caccia di medaglie nei 1500 metri femminili

Segui in tempo reale i momenti salienti dei Campionati Europei di short track 2026. Aggiornamenti su cadute, qualificazioni e risultati delle gare, con particolare attenzione alla staffetta mista e ai 1500 metri femminili. Resta con noi per non perdere le novità e le classifiche aggiornate durante tutta la manifestazione.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri a caccia di medaglie

Benvenuti alla diretta dell'ultima giornata degli Europei di short track 2026, in corso a Tilburg, Paesi Bassi. Seguiremo gli eventi finali e le prestazioni degli azzurri, aggiornandovi costantemente sui risultati e le medaglie assegnate. Rimanete con noi per tutte le notizie in tempo reale e gli sviluppi di questa importante manifestazione sportiva europea.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

«La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » Nella prima giornata di finali agli Europei di short track a Tilburg, l’Italia ha portato a casa un bottino di tutto rispetto: un argento e due bronzi, tutti in specialità o - facebook.com facebook

CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com