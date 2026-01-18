Analisi della partita tra Estrela da Amadora ed Estoril Praia, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle 21:15. Due squadre vicine in classifica, entrambe alla ricerca di punti per consolidare la posizione in campionato. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un confronto tra formazioni equilibrate e di livello simile.

La sfida tra Estrela da Amadora e Estoril Praia oppone due squadra posizionate al centro della classifica della massima serie portoghese, grosso modo alla stessa distanza dal terzultimo e dal quinto posto. Difficile prevedere però che siano in grado di fare un campionato più ambizioso. I padroni di casa hanno perso solo una delle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estrela da Amadora-Estoril (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Porto-Estrela da Amadora (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Risultato netto al Do Dragao?

Analisi e pronostici del match tra Porto e Estrela da Amadora, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:45. La sfida, valida per la quattordicesima giornata di Primeira Liga, vede il Porto determinato a consolidare la propria posizione di vertice contro un’Estrela Amadora che cerca punti preziosi. Ecco formazioni, quote e previsioni sul risultato.

Porto-Estrela da Amadora (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Dragoni favoritissimi nel posticipo

Nel posticipo della quattordicesima giornata di Primeira Liga, il Porto ospita l’Estrela Amadora lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:45. I Dragoni sono favoriti per consolidare la loro leadership in classifica, affrontando una partita importante per mantenere il vantaggio su Sporting e Benfica. Ecco formazioni, quote e pronostici sulla sfida.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Si accende il mercato attorno a Latif Ouedraogo, esterno classe 2007 della Virtus Francavilla. Da settimane il club del presidente Antonio Magrì dialoga con società di Serie A e B, con contatti avviati anche con Torino ed Estrela Amadora Nelle ultime - facebook.com facebook

Oumar Ngom arrives for his #Lecce medical from Estrela Amadora #SerieA #Calciomercato x.com