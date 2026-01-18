Estrela da Amadora-Estoril lunedì 19 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici

Analisi della partita tra Estrela da Amadora e Estoril Praia, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:15. Le due squadre, entrambe situate al centro della classifica della Primeira Liga, si affrontano in una sfida equilibrata, con obiettivi di miglioramento in vista della seconda parte della stagione. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per una valutazione obiettiva dell’incontro.

La sfida tra Estrela da Amadora e Estoril Praia oppone due squadra posizionate al centro della classifica della massima serie portoghese, grosso modo alla stessa distanza dal terzultimo e dal quinto posto. Difficile prevedere però che siano in grado di fare un campionato più ambizioso. I padroni di casa hanno perso solo una delle ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Ian Cathro, o mercado e o Estrela da Amadora: "Tem um ar diferente..." - Ian Cathro, treinador do Estoril, perspetiva um duelo "muito intenso" frente aos tricolores, em partida da 18. ojogo.pt