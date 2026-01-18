Esonero Italiano è crisi Bologna | parole durissime

La recente sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha aggravato la crisi del Bologna, mettendo in discussione la posizione di mister Italiano. La squadra attraversa un momento complesso, con risultati deludenti che richiedono analisi e interventi mirati per invertire la rotta. La situazione richiede attenzione e riflessione, mentre i tifosi e i media monitorano con attenzione gli sviluppi futuri.

Il ko casalingo contro la Fiorentina ha acceso definitivamente la crisi in casa Bologna con la posizione di Italiano in panchina che inizia a traballare. A sorpresa si inizia a parlare di possibile esonero per Vincenzo Italiano in casa Bologna con il tecnico che è chiamato a fronteggiare una crisi dei suoi, ormai fuori dalla lotta per un posto in Europa. Bologna, prime voci di esonero Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it La vittoria arrivata giovedì scorso contro il Verona (con grande sofferenza finale) è arrivata dopo quasi due mesi di digiuno per il Bologna con i rossoblu che sono crollati di nuovo in casa perdendo contro la Fiorentina e dicendo addio alle speranze di centrare un posto in Europa per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Italiano a rischio esonero: ecco cosa sta succedendo a Bologna

A Bologna, la situazione del tecnico rossoblù è sotto osservazione a causa dei recenti risultati deludenti. Con zero vittorie nelle ultime sei partite e solo due punti raccolti, la squadra attraversa un momento complicato. La mancanza di successi in Serie A da tempo alimenta l’incertezza sul futuro della guida tecnica, mentre i tifosi attendono segnali di ripresa per risollevare il rendimento del club.

