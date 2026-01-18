Esce col cane nei boschi e precipita per 70 metri
Un uomo di 38 anni è rimasto ferito dopo una caduta di circa 70 metri nei boschi della Val di Pejo, in località Torbi. La vittima, uscendo con il cane per una passeggiata, è scivolata dal sentiero e è precipitata nella tarda mattinata di sabato 17 gennaio. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza e recuperare l’uomo.
Brutta caduta nei boschi della Val di Pejo quella successa nella tarda mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, a un 38enne originario proprio della valle: uscito per una passeggiata con il suo cane, l’uomo è scivolato dal sentiero ed è ruzzolato per circa 70 metri, in località Torbi.La caduta non è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Esce col cane nei boschi e precipita per 70 metri a Torbi, in Val di Pejo: 38enne ferito | 17 gennaio.
