Esce col cane nei boschi e precipita per 70 metri

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito dopo una caduta di circa 70 metri nei boschi della Val di Pejo, in località Torbi. La vittima, uscendo con il cane per una passeggiata, è scivolata dal sentiero e è precipitata nella tarda mattinata di sabato 17 gennaio. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza e recuperare l’uomo.

Precipita in un canalone per salvare il suo cane, paura nei boschi di Certaldo - Certaldo, 18 ottobre 2025 – Brutta avventura per un cercatore di tartufi che è finito in un canalone di circa 100 metri di dislivello nella zona di Certaldo, in località Pogni di Sopra, vicino a ... lanazione.it

Lasciare il cane a casa da solo per la prima volta è un piccolo rito di passaggio per molti proprietari. Si esce con un po’ di ansia, si chiude la porta ripetendo mentalmente “andrà tutto bene” e si immagina l’animale che dorme placido sul tappeto. È più o meno - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.