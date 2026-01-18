Esce col cane nei boschi e precipita per 70 metri

Un uomo di 38 anni è rimasto coinvolto in una caduta nel bosco di Val di Pejo. Durante una passeggiata con il cane, è scivolato e precipitato per circa 70 metri in località Torbi. L’incidente è avvenuto sabato 17 gennaio, richiedendo interventi di soccorso per il recupero e le cure necessarie.

Brutta caduta nei boschi della Val di Pejo quella successa nella tarda mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, a un 38enne originario proprio della valle: uscito per una passeggiata con il suo cane, l’uomo è scivolato dal sentiero ed è ruzzolato per circa 70 metri, in località Torbi.La caduta non è.🔗 Leggi su Trentotoday.it Esce col cane nei boschi e precipita per 70 metri

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito dopo una caduta di circa 70 metri nei boschi della Val di Pejo, in località Torbi. La vittima, uscendo con il cane per una passeggiata, è scivolata dal sentiero e è precipitata nella tarda mattinata di sabato 17 gennaio. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza e recuperare l’uomo. Leggi anche: Cane precipita in un pozzo di 10 metri: salvato dai Vigili del Fuoco Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Esce col cane nei boschi e precipita per 70 metri - Brutta caduta nei boschi della Val di Pejo quella successa nella tarda mattinata di ieri, sabato 17 gennaio, a un 38enne originario proprio della valle: uscito per una passeggiata con il suo cane, ... trentotoday.it

Ricky è un cagnolino di cui nessuno si è mai innamorato. Un cane ancora giovane, tranquillo e che esce in passeggiata con chiunque lo porti fuori. Cerca urgentemente una famiglia che lo accolga per sempre. Storia Ricky è nato nel 2015 Ricky è cresciuto in - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.