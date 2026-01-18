Errori fiducia e un murales premonitore | cosa ci hanno detto i primi 6 mesi di Camarda a Lecce

Analizzando i primi sei mesi di Camarda a Lecce, si evidenziano errori, momenti di crescita e un murales che sembra predire il suo futuro. In attesa di aggiornamenti sulla possibile operazione alla spalla e sul ritorno al Milan, questa fase rappresenta un capitolo importante nell’esperienza del giovane attaccante, tra sfide e aspettative nel contesto del calcio italiano.

Racconta Allegri che Francesco Camarda - assieme a Torriani, Bartesaghi e Comotto - è uno dei quattro ragazzi che "possono stare in futuro nella rosa del Milan". Lo pensa ovviamente anche il club rossonero, anche se in questi giorni si guarda soprattutto alle prospettive a breve termine: c'è una spalla malmessa e bisogna capire se è il caso di operarla e, allo stesso tempo, capire eventualmente quando. Da questa tempistica potrebbe dipendere la permanenza o meno di Francesco in Salento. Milan e Lecce ne parleranno certamente in questo fine settimana, approfittando dell'incrocio di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lecce, mercato senza strappi: fiducia in Stulic e Camarda, Tiago Gabriel resta
Nel contesto della vigilia della sfida tra Juventus e Lecce, il focus si è spostato sulla stabilità del mercato dei salentini. La fiducia riposta in Stulic e Camarda si conferma, mentre Tiago Gabriel rimane nel roster. La conferma di questa strategia sottolinea un approccio equilibrato, con attenzione alle scelte tecniche e alla continuità, in un momento di particolare attenzione per il club giallorosso.

