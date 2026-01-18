Eric Lombardi | Per noi stagione turbolenta Ma sappiamo superare ogni difficoltà

Eric Lombardi commenta con modestia e fiducia il momento della Vuelle, ora in vetta alla classifica dopo un periodo difficile. Per lui, Pesaro è una città che merita di raggiungere risultati importanti, e questa stagione turbolenta rappresenta un’opportunità di crescita e rinascita. La squadra affronta le sfide con determinazione, dimostrando che, anche nei momenti complessi, si può superare ogni ostacolo con impegno e ascolto.

Eric Lombardi, che effetto fa vedere la Vuelle in testa alla classifica dopo averla lasciata, solo pochi mesi fa, undicesima? "Sono contento per Pesaro, è una piazza che merita queste soddisfazioni. Il risultato dell’anno scorso non ci ha reso giustizia per la squadra che eravamo, se non fossimo partiti dovendo far fronte a tanti problemi forse la nostra stagione poteva essere diversa perché quando ci siamo ripresi un po’ abbiamo fatto divertire pure noi". Come si è lasciato con la società e col pubblico? "Bene, ho capito le esigenze del club, che è veramente serio e organizzato mentre i tifosi non ci hanno mai lasciato, nemmeno quando le cose andavano male. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

