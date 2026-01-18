erfan soltani ucciso brutalmente la tragica fine del giovane simbolo della protesta in iran

Roma, 18 gennaio 2026 – Secondo fonti ufficiali, Erfan Soltani, figura di rilievo nelle recenti proteste in Iran, avrebbe perso la vita in circostanze violente. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale, sottolineando le tensioni ancora presenti nel paese. Questo tragico evento evidenzia la situazione critica e le difficoltà affrontate dai giovani attivisti impegnati nel movimento di protesta in Iran.

Roma, 18 gennaio 2026 – Sarebbe morto Erfan Soltani, il giovane diventato un simbolo delle protesta in Iran. Secondo alcune fonti riportate dall'account X del ministero degli Esteri israeliano in farsi, il ragazzo "è stato brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica". Nel frattempo, mentre l’Iran valuta il ripristino “graduale” di Internet, bloccato nel Paese dall’8 gennaio 2026, giunge un ultimo drammatico bilancio circa le vittime della rivolta che il regime sta cercando di reprimere. Secondo un rapporto redatto da medici iraniani citato dal Sunday Times, i morti sarebbero già oltre 16. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le autorità dell’Iran smentiscono la condanna a morte per Erfan Soltani

Le autorità iraniane hanno ufficialmente dichiarato che Erfan Soltani non è stato condannato a morte, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza. La notizia riguarda il coinvolgimento di Soltani nelle recenti proteste e la preoccupazione internazionale circa il suo destino. Questa comunicazione rappresenta un importante chiarimento circa la situazione legale del ragazzo, che aveva suscitato attenzione e preoccupazione a livello globale.

“I nemici di Dio vanno impiccati”. Così Erfan, giovane leader della protesta in Iran, rischia la pena di morte

In Iran, la repressione contro i manifestanti si intensifica, con minacce concrete di pena di morte per coloro che partecipano alle proteste. Erfan, giovane leader della protesta, è tra i rischiati, evidenziando la gravità della situazione e il clima di pressione crescente nel paese.

Vincenzo Angelini. . “Proibito manifestare” | Stefano Massini dà voce a Erfan Soltani, giovane iraniano condannato dal regime per aver osato scendere in piazza a manifestare. © Piazzapulita - LA7 - facebook.com facebook

Secondo i rapporti precedenti, il caso di Erfan Soltani si è svolto in pochi giorni senza un processo equo. Gli è stato negato l'accesso a un avvocato di sua scelta e altri diritti legali dall'arresto fino alla sentenza x.com