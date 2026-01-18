Erap approva il bilancio e investe 159 milioni.

Erap Marche ha approvato il bilancio 2026-2028, prevedendo un investimento complessivo di 159 milioni di euro nel triennio. Questa decisione mira a sostenere lo sviluppo delle politiche abitative nella regione, garantendo risorse per progetti e interventi nel settore dell’edilizia pubblica. La scelta riflette l’impegno dell’ente nel migliorare l’offerta di soluzioni abitative per le comunità locali, nel rispetto delle esigenze e delle priorità territoriali.

L’Ente regionale per l’abitazione pubblica (Erap) Marche approva il bilancio 2026-2028 con investimenti per 159 milioni di euro nel triennio. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal vicepresidente Stefano Gatto (foto), ha destinato l’avanzo di gestione a interventi sul patrimonio edilizio pubblico in tutte le province marchigiane. L’investimento più rilevante riguarda il comune di Osimo (Ancona), dove Erap acquisterà 26 alloggi ad alta efficienza energetica in località Osimo Stazione per 5,7 milioni di euro. Si tratta di un immobile la cui realizzazione si era fermata alcuni anni fa e che sarà completato dall’impresa proprietaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

