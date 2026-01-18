Era uscito per pescare e ha perso la vita | addio al prof Alain Cortellazzi

Lunedì 19 gennaio alle 15:30 si terranno nella Basilica di San Giovanni Battista a Lonato del Garda i funerali di Alain Cortellazzi, 65 anni, docente di inglese all’Itis Cerebotani per quasi trent’anni. Era uscito per pescare e ha perso la vita in incidente. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di cordoglio.

Precipita mentre va a pescare, Alain Cortellazzi muore sul colpo: lascia moglie e figlia

Alain Cortellazzi, in viaggio verso un’uscita di pesca, è precipitato lungo uno dei sentieri della Rocca di Manerba e ha perso la vita. La tragedia ha colpito la sua famiglia, lasciando moglie e figlia. L’incidente si è verificato durante un normale percorso, senza preavviso, suscitando dolore e sorpresa nella comunità locale. Restano da chiarire le cause esatte di questa perdita improvvisa.

