Era uscito per pescare e ha perso la vita | addio al prof Alain Cortellazzi

Lunedì 19 gennaio, alle 15:30, si terranno i funerali di Alain Cortellazzi nella Basilica di San Giovanni Battista a Lonato del Garda. Professore di inglese presso l’Itis Cerebotani per quasi trent’anni, aveva 65 anni. La sua scomparsa, avvenuta durante un’escursione di pesca, rappresenta una perdita per la comunità scolastica e locale.

Precipita mentre va a pescare, Alain Cortellazzi muore sul colpo: lascia moglie e figlia

Alain Cortellazzi, in viaggio verso un’uscita di pesca, è precipitato lungo uno dei sentieri della Rocca di Manerba e ha perso la vita. La tragedia ha colpito la sua famiglia, lasciando moglie e figlia. L’incidente si è verificato durante un normale percorso, senza preavviso, suscitando dolore e sorpresa nella comunità locale. Restano da chiarire le cause esatte di questa perdita improvvisa.

