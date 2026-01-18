Energia | fino a 4 mila euro dalla Regione per sostituire le stufe

La Regione ha destinato 4 milioni di euro per incentivare la sostituzione delle stufe domestiche a biomassa. Ogni persona fisica può ricevere fino a 4.000 euro per sostituire generatori di calore di bassa qualità con impianti più efficienti e meno inquinanti. Questa misura mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni nell’ambiente domestico.

Stanziamento da 4 milioni di euro per la sostituzione delle stufe, nel dettaglio 4mila euro per ogni persona fisica che debba sostituire di generatori di calore domestici a biomassa legnosa di bassa qualità emissiva e il contestuale acquisto e installazione di impianti con migliori prestazioni.

La Regione mette a disposizione 2 milioni di euro per supportare le neo mamme in difficoltà economiche. Con un contributo fino a 4.500 euro, questa misura mira ad alleviare le spese durante la gravidanza e i primi mesi dopo il parto, offrendo un aiuto concreto alle donne che attraversano un momento delicato. Fino a 4.500 euro per le neo mamme, dalla Regione arrivano 2milioni di euro

La Regione mette a disposizione 2 milioni di euro per sostenere le neo mamme in difficoltà economiche, offrendo fino a 4.500 euro a ciascuna. Questa misura mira a supportare le donne in gravidanza e nei primi mesi dopo il parto, alleviando le sfide finanziarie e favorendo un percorso più sereno per le nuove famiglie.

