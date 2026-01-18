En-Nesyri i contatti tra Napoli e Fenerbahce potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni

Da ilnapolista.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni, potrebbero intensificarsi le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di En-Nesyri. Alfredo Pedullà analizza la situazione degli attaccanti nel mirino del club partenopeo, tra cui anche Ferguson, offrendo un aggiornamento sui possibili sviluppi e le caratteristiche dei giocatori coinvolti.

Alfredo Pedullà fa il punto sugli attaccanti accostati al Napoli, da En-Nesyri a Ferguson: i dettagli. Ricordiamo che, il calciomercato del Napoli, è sottoposto a un blocco parziale a causa del superamento del costo costo del lavoro allargato. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che per la stagione 202526 la somma di queste tre voci non dovesse superare l’80% dei ricavi di un club (scenderà al 70% per il 202627).  Il Napoli non potrà spendere più di quanto incassa. Calciomercato Napoli, il punto sugli attaccanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

en nesyri i contatti tra napoli e fenerbahce potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni

© Ilnapolista.it - En-Nesyri, i contatti tra Napoli e Fenerbahce potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri
Sul fronte del calciomercato, si intensificano le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di Youssef En-Nesyri. Fonti vicine alle società confermano i contatti in corso, segnalando un interesse concreto per l’attaccante marocchino. Al momento, nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma la trattativa sembra essere in una fase avanzata. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorni
Il Fenerbahçe ha avanzato un’offerta per l’attaccante En-Nesyri, proposto alla Juventus nelle ultime ore. La trattativa è ancora in fase embrionale e i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere l’esito. La società bianconera sta valutando attentamente questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare un’opzione per rafforzare l’attacco a disposizione di Spalletti. Restano da seguire gli sviluppi di una trattativa ancora aperta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.