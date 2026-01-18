Nei prossimi giorni, potrebbero intensificarsi le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di En-Nesyri. Alfredo Pedullà analizza la situazione degli attaccanti nel mirino del club partenopeo, tra cui anche Ferguson, offrendo un aggiornamento sui possibili sviluppi e le caratteristiche dei giocatori coinvolti.

Alfredo Pedullà fa il punto sugli attaccanti accostati al Napoli, da En-Nesyri a Ferguson: i dettagli. Ricordiamo che, il calciomercato del Napoli, è sottoposto a un blocco parziale a causa del superamento del costo costo del lavoro allargato. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che per la stagione 202526 la somma di queste tre voci non dovesse superare l’80% dei ricavi di un club (scenderà al 70% per il 202627). Il Napoli non potrà spendere più di quanto incassa. Calciomercato Napoli, il punto sugli attaccanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - En-Nesyri, i contatti tra Napoli e Fenerbahce potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri

Sul fronte del calciomercato, si intensificano le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di Youssef En-Nesyri. Fonti vicine alle società confermano i contatti in corso, segnalando un interesse concreto per l’attaccante marocchino. Al momento, nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma la trattativa sembra essere in una fase avanzata. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorni

Il Fenerbahçe ha avanzato un’offerta per l’attaccante En-Nesyri, proposto alla Juventus nelle ultime ore. La trattativa è ancora in fase embrionale e i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere l’esito. La società bianconera sta valutando attentamente questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare un’opzione per rafforzare l’attacco a disposizione di Spalletti. Restano da seguire gli sviluppi di una trattativa ancora aperta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

RAI - Venerato: "Napoli, contatti con due club di Premier League per Lucca, resta caldo il nome di En-Nesyri, nel mirino Beto dell'Everton" ift.tt/VaKSPoz x.com

Matteo Moretto sul canale YT di #FabrizioRomano: "La #Juve ora vuole un numero 9 puro ed è forte su #EnNesyri, interrotti i contatti per #Chiesa, sale #Maldini...". I dettagli. Attaccanti per la #Juventus: * La Juventus sta cercando un "numero 9" per l'a - facebook.com facebook