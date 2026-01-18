Emergenza ricrescita | come fare un ritocchino veloce con il mascara colorato

In situazioni di emergenza, come una ricrescita visibile, il mascara colorato può rappresentare una soluzione rapida e semplice per un ritocco temporaneo. Ricordando le tendenze degli anni Novanta, quando le ciocche colorate erano un must per sperimentare look creativi, questa tecnica permette di ottenere un risultato naturale e veloce senza ricorrere a trattamenti più invasivi. Ecco come utilizzare il mascara colorato per valorizzare la chioma in modo pratico e discreto.

Verso la fine degli Anni 90 ci fu il boom delle ciocche colorate, un accessorio di moda per creare look colorati temporanei, perfetti per chi amava sperimentare senza però essere legata a una tinta. Le ragazzine che in quegli anni usavano il mascara colorato capelli, oggi sono le stesse che usano questo prodotto per nascondere la ricrescita. Già accettare la comparsa dei primi fili argentati non è facile, ma se si tratta di pochi capelli sparsi qua e là non è necessario correre a farsi la tinta. Tuttavia questo periodo è una fase che crea parecchio disagio, perché non ci si sente mai in ordine.

