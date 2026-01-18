Elicottero a Uboldo per un grave incidente sulla Bustese

Stasera a Uboldo è atterrato un elicottero di Areu a seguito di un grave incidente sulla provinciale Bustese, nota anche come via 4 novembre. L’intervento rapido delle forze dell’ordine e dei soccorsi è stato necessario per gestire la situazione e garantire assistenza alle persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e ulteriori aggiornamenti saranno forniti dalle autorità competenti.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Elicottero a Uboldo per un grave incidente sulla Bustese Leggi anche: Grave incidente in pista: minorenne soccorso con l'elicottero Leggi anche: Incidente prima del ponte, un ferito grave all'Angelo in elicottero

